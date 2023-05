Makabra w Malborku. Nagranie tortur trafiło do sieci. 24-letni Szymon zatrzymany

Do sieci trafiło nagranie z fantazyjnych tortur przeprowadzanych nad psem. Jego opiekun, 24-letni Szymon, został zatrzymany.i trafił do malborskiego aresztu śledczego. Jeśli materiał dowodowy pozwoli na postawienie zarzutów, mężczyzna może spodziewać się do 3 lat więzienia.