Mąż Elżbiety Witek opuścił OIOM. Został przeniesiony na oddział paliatywny

Jak ustalili dziennikarze śledczy Radia ZET i radiozet.pl Mariusz Gierszewski i Radosław Gruca, do Sądu Rejonowego w Legnicy trafiło pismo adwokat Kingi Dagmary Siadlak. Informuje ona w nim, że Stanisław Witek, mąż marszałek Elżbiety Witek, został 26 czerwca przeniesiony na Oddział Paliatywny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy. W maju adwokat Siadlak w imieniu córki zmarłej pacjentki złożyła do sądu zażalenie na decyzje wydane przez legnicką prokuraturę. Chodzi o fakt nieuznania przez prokuraturę córki zmarłej pacjentki za pokrzywdzoną, co odebrało jej wszelkie prawa, dotyczące postępowania przygotowawczego w tej sprawie.