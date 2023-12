Tragedia w Międzyzdrojach. Kierowca wjechał w pieszych i śmiertelnie potrącił trzy osoby, w tym 7-letnią dziewczynkę. Ranna 12-latka trafiła do szpitala. Mężczyzna, który uciekł z miejsca, jest już w rękach policji.

Międzyzdroje. Kierowca wjechał w ludzi, nie żyją 3 osoby. Wśród ofiar dziecko

- Kierowca po wypadku uciekł. Według mundurowych mężczyzna ucieka na piechotę. Poszukuje go kilkudziesięciu mundurowych - informował reporter Radia ZET Miłosz Gocłowski. Do wypadku doszło w sobotę ok. godz. 18 przy ul. Dąbrówki.

"Policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o spowodowanie wypadku. Mundurowi nie zdradzają czy kierowca był pijany. Jutro ma zostać przesłuchany przez prokuratora" - przekazał nasz dziennikarz.

Tragiczne informacje potwierdziła straż pożarna. - Trzy osoby nie żyją. Na miejscu zginęli 60-latek i 30-latka. 7-letnia dziewczynka była reanimowana, ale nie udało się przywrócić jej czynności życiowych. Wypadek przeżyła 12-latka. Została przetransportowana śmigłowcem LPR do szpitala - powiedział rzecznik prasowy KW PSP w Szczecinie mł. bryg. Tomasz Kubiak.

Oficer prasowa kamieńskiej policji st.sierż. Katarzyna Jasion potwierdziła informację o trzech zgonach. Lokalny facebookowy profil "Międzyzdroje112" przekazał, że ofiary to spacerująca rodzina.

Źródło: Radio ZET