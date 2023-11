Nagroda Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego 2023. Fotorelacja z gali

Laureatami głównej kategorii 19. edycji Nagrody Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego zostali Justyna Suchecka i Piotr Szostak z portalu tvn24.pl za styczniowy artykuł „Willa plus. Publiczne pieniądze dla organizacji bliskich PiS. Lista”. Opisali w nim proces przyznawania milionowych dotacji przez szefa MEiN dla organizacji bliskich obozowi władzy. Dwa honorowe wyróżnienia powędrowały do Piotra Świerczka (TVN24) za reportaż „Siła kłamstwa” oraz do Michała Janczura (TOK FM) za radiowy serial dokumentalny „Podziemie”.

Nagrodę w kategorii „Autor internetowy”, wyróżniającej twórców najciekawszych treści internetowych, otrzymali Piotr Tarczyński i Łukasz Pawłowski za „Podkast amerykański”, w którym przybliżają wiedzę o historii, społeczeństwie i polityce Stanów Zjednoczonych. Po raz pierwszy w historii Nagrody Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego przyznano również statuetkę w nowej kategorii „Dziennikarz dla planety”. Nagroda trafiła w ręce Patryka Strzałkowskiego, docenionego za podnoszenie rangi tematu zmiany klimatu, upowszechnianie wiedzy, przystępne tłumaczenie złożoności kwestii klimatycznych i jego wpływu na lokalną rzeczywistość, publikacje na łamach portalu Zielona.Gazeta.pl oraz inicjatywę stworzenia poradnika dla dziennikarzy "Jak pisać o klimacie?”.

Uroczystą galę w warszawskim Nowym Teatrze poprowadziła Grażyna Torbicka. Gwiazdą muzyczną wieczoru był zespół Kwiat Jabłoni.

