Zgłoś swojego kandydata do Nagrody Woyciechowskiego w kategorii "Autor internetowy"

Gala wręczenia Nagrody Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego odbędzie się już 21 listopada w Warszawie. Tegoroczna edycja wydarzenia będzie naprawdę wyjątkowa. Pojawi się zupełnie nowa kategoria „Dziennikarz dla planety”, której celem jest nagradzanie dziennikarzy za ich działalność w zakresie odpowiedzialności klimatycznej. Po raz kolejny Kapituła nagrodzi również dziennikarza w kategorii „Autor internetowy”. Zgłoszeń może dokonać każdy, wypełniając ten formularz.

Nagroda Woyciechowskiego 2023. Zgłoś kandydata w kategorii "Autor internetowy"

„Autor internetowy” to kategoria Nagrody Woyciechowskiego utworzona w 2022 roku. Jej celem jest nagradzanie twórców internetowych, którzy działają poza głównym nurtem mediów (mających np. swój podcast, wideoblog, blog, etc.), wyróżniających się rzetelnością, wiarygodnością, bezstronnością, syntetycznym podejściem do poruszanych tematów, mających istotny wkład w objaśnianie zagadnień i zjawisk ważnych społecznie oraz pozytywny wpływ na kształtowanie poglądów i postaw obywatelskich. Ocenie podlega wyłącznie twórczość powstała w okresie od 1 września 2022 roku do 30 września 2023 roku.

To szansa na dostrzeżenie i uhonorowanie twórców, którzy specjalizują się w różnych obszarach tematycznych życia społecznego i dzielą się swoją wiedzą z szeroką opinią publiczną, publikując wartościowe treści w internecie.

Nominowanych i laureata wyłoni niezależna Kapituła, w skład której wchodzą dziennikarze-laureaci Nagrody Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego, dziennikarze aktywni i wyróżniający się w sieci, mający ugruntowany dorobek zawodowy, przedstawiciele organizacji fact-checkingowych i mediów branżowych oraz przedstawiciel Radia ZET. Zwycięzca zostanie ogłoszony podczas uroczystej gali. Dziennikarz, oprócz honorowej statuetki, otrzyma 30 tys. zł.