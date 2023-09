Oprócz tradycyjnej nagrody dziennikarskiej, która zostanie wręczona już po raz 19. oraz nagrody „Autor internetowy” (do której kandydatów może zgłosić każdy, do 8 października, wypełniając formularz dostępny na stronie www.nagrodawoyciechowskiego.pl), niezależna kapituła wyłoni laureata w kategorii „Dziennikarz dla planety”. To nowa kategoria konkursu powstała z inicjatywy redakcji Radia ZET i Fundacji Climate Strategies Poland, która zajmuje się liczeniem śladu węglowego miast i firm, strategiami dekarbonizacji, a także walką z dezinformacją klimatyczną i greenwashingiem. Fundatorem nagrody w wysokości 10 tys. zł jest KR Foundation.

„Dziennikarz dla planety”. Nowa kategoria Nagrody Woyciechowskiego

Celem nowej kategorii jest wyróżnienie dziennikarzy, prezentujących postawę odpowiedzialności klimatycznej w codziennej pracy, którzy wykazują się rzetelnością, wiarygodnością i bezstronnością, cechują się dogłębnym zrozumieniem tematu, innowacyjnym podejściem do opowiadania historii, wrażliwością na potrzeby i sytuację szczególnie narażonych grup oraz aktywnie przeciwstawiają się nieprawdziwym narracjom klimatycznym.- Wprowadzając nową, klimatyczną kategorię do prestiżowej Nagrody Woyciechowskiego, chcemy docenić tych dziennikarzy i dziennikarki, którzy na co dzień dbają o rzetelność w informowaniu o klimacie, postrzegając zmianę klimatu jako jedno z największych wyzwań, przed którymi stoi dziś ludzkość. Dzięki ich pracy konieczność powstrzymania skutków zmiany klimatu stała się sprawą nas wszystkich. Uświadamiają, edukują, biorą na siebie trudy demaskowania dezinformacji klimatycznej i wplatania wątków klimatu w tematy społeczne, polityczne, czy gospodarcze. Cieszymy się, że pomysł nagrodzenia dziennikarzy i dziennikarek odpowiedzialnych klimatycznie spotkał się z ciepłym przyjęciem Radia Zet i mamy nadzieję, że nagroda ta zapoczątkuje większą dyskusję w polskich mediach oraz bardziej odpowiedzialne podejście redakcji i wydawców do działania w zakresie ograniczenia zmiany klimatu - mówi dr Agnieszka Liszka-Dobrowolska, współzałożycielka Fundacji Climate Strategies Poland.

- W dobie powszechnego kształtowania opinii przez fake newsy i narrację stojącą w kontrze do danych naukowych, istotnie rośnie rola mediów i dziennikarzy, których twórczość przyczynia się do budowania świadomości społecznej na temat zmian klimatycznych. Z otwartością przyjęliśmy inicjatywę utworzenia nowej kategorii Nagrody Woyciechowskiego „Dziennikarz dla planety”, traktując to również jako wyraz naszej odpowiedzialności w tym obszarze – dodaje Mariusz Smolarek, redaktor naczelny Radia ZET.

O tym, kto otrzyma statuetkę wraz z nagrodą finansową zdecyduje kapituła, w skład której weszli eksperci i ekspertki reprezentujący rożne dziedziny wiedzy, przedstawiciele organizacji klimatycznych i społecznych, badacze narracji klimatycznych, a także uznani dziennikarze w tym przedstawiciel Radia ZET.

Skład Kapituły Nagrody w kategorii "Dziennikarz dla planety": Antoni Bielewicz, Oliwia Bosamtwe, Jan Cieński, dr Marzena Cypryańska-Nezlek, Karolina Hytrek-Prosiecka, dr Aleksandra Kardaś, Magdalena Krukowska, Marta Kuligowska, dr Agnieszka Liszka-Dobrowolska, prof. Szymon Malinowski, dr Marcin Napiórkowski, Mariusz Nowik, Mirosław Proppe, prof. Bolesław Rok, Zuzanna Rudzińska-Bluszcz oraz Katarzyna Radziwiłł – córka Andrzeja Woyciechowskiego.

Regulamin konkursu oraz skład kapituły dostępny jest na stronie www.nagrodawoyciechowskiego.pl.

Wyniki wszystkich trzech kategorii Nagrody Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego 2023 zostaną ogłoszone podczas uroczystej gali, która odbędzie się 21 listopada w Nowym Teatrze w Warszawie.