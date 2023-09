Nowości w roku szkolnym 2023/24. Duży znak zapytania, o którym nie wspomniał Czarnek

Nauka biznesu zamiast podstaw przedsiębiorczości, nowy język i testy sprawnościowe - to część zmian, które czekają uczniów w nowym roku szkolnym. Mają być też darmowe laptopy, ale wciąż nie wiadomo, kiedy trafią do wszystkich czwartoklasistów. Przemysław Czarnek obiecał, że stanie się to we wrześniu. Jednak według ministra cyfryzacji Janusza Cieszyńskiego zakończenie realizacji może się opóźnić do października. - Jeśli wszystko pójdzie najgorzej jak tylko by mogło, to będzie 40 dni od pierwszej połowy września - powiedział w webcaście portalu Infor.