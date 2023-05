Nie żyje zaginiony 22-latek. Wędkarz zauważył zwłoki

Rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Oławie asp. szt. Wioletta Polerowicz poinformowała w czwartek, że w środę wieczorem służby otrzymały informację o ludzkim ciele, które pływało w rzece na wysokości Stary Otok.

- Informację przekazał wędkarz. Na miejscu zjawili się policjanci i strażacy, którzy przystąpili do wyłowienia ciała z rzeki. Okazało się, że są to zwłoki mężczyzny poszukiwanego od wielu dni - powiedziała policjantka. Dodała, że policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają okoliczności śmierci mężczyzny.

Stary Otok. W Odrze znaleziono zwłoki

Poszukiwania 22-latka były prowadzone od 23 kwietnia. W nocy nurt rzeki porwał mężczyznę na wysokości miejscowości Ścinawa Polska w okolicach Tawerny Kapitańskiej.

"Z grupą znajomych był nad brzegiem Odry na rybach. Około pół godziny po północy wszedł do wody. Po chwili ruszył za nim jego kolega, by zabrać go na brzeg. W tym momencie 22-latek zniknął" - podawała "Gazeta Wyborcza".

RadioZET.pl/PAP - Roman Skiba/"Gazeta Wyborcza"