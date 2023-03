Potężny wybuch na budowie. Eksplodowała 100-kilogramowa bomba lotnicza

Do zdarzenia doszło w miejscowości Okalina w czwartek 23 marca po południu na terenie budowy obwodnicy Opatowa. W wyniku zdarzenia poszkodowany został operator sprzętu budowlanego – ciągnika z urządzeniem do stabilizacji gruntu. Mężczyzna trafił do szpitala, doznał obrażeń twarzy. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Okalina. Wybuch na budowie obwodnicy Opatowa

W piątek na miejscu pracowali saperzy. Oględziny zakończono przed południem. – Sprawdziliśmy lej po wybuchu. Znaleźliśmy elementy korpusu bomby lotniczej o wadze 100 kilogramów – przekazał starszy chorąży sztabowy Robert Krasowski, dowódca 31. Patrolu Saperskiego z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach. – Doszło do potężnego wybuchu, na szczęście całą energię z eksplozji przyjęło urządzenie robocze, ważące około pięciu ton. Maszyna została poważnie uszkodzona, jej elementy, o wadze nawet 500 kilogramów, zostały rozrzucone w promieniu kilkuset metrów – dodał.

Eksplozja miała miejsce około 100 metrów od stacji paliw. – Ze względu na wybuch tak potężnego ładunku wybuchowego i wywołaną przez to falę sejsmiczną, mogło dojść do rozszczelnienia zbiorników podziemnych przy stacji paliw. Zaleciliśmy zarządcy obiektu kontrole tych elementów – wyjaśnił st. chor. sztab. Krasowski.

Młodsza aspirant Katarzyna Czesna-Wójcik, oficer prasowa opatowskiej policji poinformowała, że obecnie na miejscu pracują policyjni technicy. – Po wykonaniu oględzin teren zostanie przekazany kierownikowi budowy – dodała. Przed przystąpieniem do dalszych prac budowlanych wykonawca ma zlecić ponowną kontrolę pasa drogowego wyznaczonego pod budowę obwodnicy.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/PAP