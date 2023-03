11-letnia Jagoda postrzelona. "Obrażenia, jakich doznają żołnierze na polu walki"

11-letnia Jagoda została postrzelona 31 stycznia. Dziewczynka w ciężkim stanie trafiła do szpitala w Łodzi, w którym przeszła kilkugodzinną operację. Powoli dochodzi do siebie, jednak przed nią długa rehabilitacja. Lekarz dziewczynki Tomasz Derkowski ocenił, że Jagoda doznała urazu porównywalnego do tych, jakie odnoszą żołnierze na polu walki.