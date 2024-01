Tragedia w łazience. Córka znalazła ciało matki

Do tragedii doszło w jednym z mieszkań przy ul. Staszica w Oświęcimiu (woj. małopolskie). Jak podała m.in. "Gazeta Krakowska", zwłoki kobiety - 46-letniej Ukrainki - znalazła w wannie jej córka. O szczegółach sprawy poinformowała też, cytowana przez PAP, rzeczniczka prasowa oświęcimskiej komendy powiatowej asp. szt. Małgorzata Jurecka.

Oświęcim. Zwłoki kobiety w wannie. Znalazła je córka

- W związku z podejrzeniem, że mogło dojść do zatrucia tlenkiem węgla z piecyka gazowego, na miejsce zostali wezwani strażacy. Przeprowadzone przez nich badanie potwierdziło podwyższony poziom tlenku węgla - oznajmiła.

Policjantka zaapelowała o instalowanie czujników czadu. - Jeśli łazienka wyposażona jest w piecyk gazowy, należy zachować czujność, ponieważ może dojść do nagromadzenia tlenku węgla podczas kąpieli. Jest on gazem bezwonnym i bezbarwnym, więc ludzie go nie wyczuwają - powiedziała rzecznik.

Objawami zatrucia tlenkiem węgla są ból głowy, uczucie zmęczenia, nudności, bardzo złe samopoczucie, podwyższone tętno, wymioty, trudności z oddychaniem, duszności, zaburzenia orientacji i równowagi, zaburzenia rytmu serca, drgawki lub utrata przytomności.

- W takiej sytuacji należy natychmiast zapewnić dopływ świeżego powietrza do pomieszczenia, ewakuować osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, wezwać pogotowie. Jeśli osoba poszkodowana nie oddycha - przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową - podkreśliła Jurecka.

Źródło: Radio ZET/PAP/Gazeta Krakowska