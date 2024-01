Likwidacja egzaminu ósmoklasisty? Do MEN wpłynęła propozycja

Pierwsze zmiany w szkołach mają wejść w życie wraz z początkiem roku szkolnego 2024/25 – zapowiedziała na antenie Radia ZET Katarzyna Lubnauer. Chodzi m.in. o lekcje religii i likwidację prac domowych. Od 1 września 2024 roku MEN zwróci uczniom z mniejszości godziny nauki języka niemieckiego, które odebrał im Przemysław Czarnek. Swoje propozycje zmian w edukacji zaproponowało również Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty. Wśród nich znalazło się zniesienie egzaminu ósmoklasisty.

Koniec egzaminu ósmoklasisty? Padła propozycja, MEN reaguje

Marek Pleśniar z OSKKO ocenia, że egzamin w ósmych klasach nie ma żadnej wartości dla uczniów. – Ten egzamin ósmoklasisty to złe rozwiązanie, bo nauczyciele zbytnio koncentrują się na przygotowaniu do egzaminów, a nie na przekazywaniu wiedzy. Poza tym odbywa się on na zakończenie nauki w szkole podstawowej, więc uczeń nie otrzyma informacji zwrotnej o tym, co należy poprawić ani nikt mu w tym nie pomoże. Cena tego egzaminu dla dzieci, ale też dla szkół, jest zbyt wysoka w porównaniu z zyskiem z niego – tłumaczy w rozmowie z "Rzeczpospolitą".

Jednak wyniki egzaminu ósmoklasisty są jednym z kryteriów rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Prof. Marek Konopczyński z Komitetu Nauk Politycznych PAN uważa, że mogłyby je zastąpić rozmowy kwalifikacyjne. – Ale trzeba tak to zrobić, by nie dochodziło do dyskryminowania uczniów, bo każda szkoła będzie chciała wybrać sobie tych najzdolniejszych. Może gdyby nie było rankingów szkół, to nie byłoby problemu bardziej i mniej obleganych placówek – dodaje.

Do pomysłu ustosunkowała się wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer. – Poddajemy analizie wszystkie propozycje zawarte w dokumencie przygotowanym przez OSKKO. Zdajemy sobie sprawę z tego, ze ministerstwo przez osiem lat było zamknięte na konsultacje społeczne. My chcemy to zmienić. [...] Chcemy, aby szkoły zyskały większą autonomię. O szczegółach tych rozwiązań możemy z każdym rozmawiać – zadeklarowała.

Egzamin ósmoklasisty 2024. CKE podała terminy

Centralna Komisja Egzaminacyjna podała, że tegoroczny egzamin ósmoklasisty przeprowadzony zostanie od 14 od 16 maja 2024 roku. W pierwszym dniu - we wtorek 14 maja - uczniowie będą pisać egzamin z języka polskiego. W drugim - w środę 15 maja - egzamin z matematyki. W trzecim - w czwartek 16 maja - egzamin z języka obcego nowożytnego. Wyniki poznamy 3 lipca.

Źródło: Radio ZET/"Rzeczpospolita"