Pierwsze ogłoszenie Hołowni jako marszałka Sejmu. Posłowie zareagowali śmiechem

Szymon Hołownia, lider Polski 2050, otrzymał podczas pierwszego posiedzenia Sejmu poparcie 265 posłów w głosowaniu nad wyborem marszałka. Emocje wzbudziła jego zapowiedź stworzenia podcastu informacyjnego.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia ogłosił stworzenie podcastu

Szymon Hołownia zapowiedział, że jako marszałek Sejmu będzie obecny w mediach. Jednym z tego przejawów będzie stworzenie podcastu. - Drodzy Państwo, jeśli tylko wyrazicie wolę, będziecie gośćmi tego podcastu - zapewnił, na co część posłów zareagowała śmiechem. Uśmiechnął się nawet prezydent Andrzej Duda. - Jak dobrze wiemy, emocje to jest coś, co współczesne media lubią najbardziej, a jestem pewien, że ich tam nie zabraknie - dodał.

- Chcę, żebyśmy zbudowali nowy Sejm. Sejm szacunku. Niezależnie od ich płci. Czy są wierzący, czy niewierzący. Witajcie w Sejmie różnych Polaków. Wiwat wszystkie stany - zakończył swoje pierwsze przemówienie w nowej roli Hołownia.

Rozkład miejsc w Sejmie. Tak usiądą posłowie nowej kadencji 8 Zobacz galerię fot. Twitter/Jacek Czarnecki

Źródło: Radio ZET