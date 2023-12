Piotr Zemła to polski prawnik i szef Rady Nadzorczej TVP. Funkcję objął po zmianach we władzach telewizji, zainicjowanych przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego – Bartłomieja Sienkiewicza. Kim jest Piotr Zemła i co warto wiedzieć o adwokacie? Przybliżamy najważniejsze informacje.