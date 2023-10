"Materiał dowodowy" Radia ZET nominowany do nagrody Podcast Roku 2023. Trwa głosowanie publiczności

Podcast kryminalny Radia ZET "Materiał dowodowy" został nominowany do nagrody Podcast Roku 2023 w kategorii Kryminał. Jury konkursu ogłosiło 24 nominacji w sześciu kategoriach tematycznych. Ogłoszenie zwycięzców odbędzie się na Gali Finałowej w Rzeszowie 25 listopada. Do 11 listopada trwa głosowanie publiczności. Łączna pula nagród to 100 tys. zł.