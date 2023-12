Pogoda w Boże Narodzenie: poniedziałek głównie z deszczem i z temperaturą do 11 stopni Celsjusza

W poniedziałek zachmurzenie będzie nadal duże, ale, jak wskazała Agnieszka Prasek z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w części południowej kraju pojawi się więcej przejaśnień i rozpogodzeń. - Spodziewane są opady deszczu, na krańcach południowo-wschodnich deszczu ze śniegiem – przekazała synoptyk IMGW.

Będzie ciepło. Temperatura maksymalna wyniesie od 6 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, 10 stopni w centrum, do 11 stopni Celsjusza na zachodzie.

Wiatr będzie zachodni, nadal umiarkowany, dość silny i porywisty, z porywami do 80 km/h, na Wybrzeżu do 100 km/h.

Pogoda 25 grudnia - uwaga na wiatr

W nocy z poniedziałku na wtorek na zachodzie prognozowane jest zachmurzenie całkowite, na pozostałym obszarze duże z lokalnymi przejaśnieniami.

Spodziewane są opady samego deszczu. - Temperatura minimalna wyniesie od 1 stopnia Celsjusza na północnym wschodzie, ok. 3-4 stopni w centrum, do ok. 8 stopni Celsjusza na południowym zachodzie i południu kraju – dodała Prasek.

Wiatr będzie południowo-zachodni i zachodni, umiarkowany, nadal dość silny i porywisty, z porywami do 80 km/h na zachodzie Polski. W kolejnych dniach nadal ma być ciepło i wietrznie.(PAP)

Źródło: Inga Domurat/PAP