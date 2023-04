Policja ma problem z wypłatami dla funkcjonariuszy? Niepokojące doniesienia w służbie mundurowej wybrzmiały w poniedziałek za sprawą b. oficera Centralnego Biura Śledczego Policji. Marcin Miksza zamieścił na Twitterze dający do myślenia wpis.

"Takiej sytuacji jeszcze w Policji nie było. Nie wszyscy Funkcjonariusze otrzymali w terminie wynagrodzenie za miesiąc kwiecień. Wypłaty w dwóch transzach. Cześć Policjantów otrzyma wypłaty do 4 kwietnia, pozostali 20 kwietnia" - napisał na Twitterze Marcin Miksza, były oficer CBŚP.

Policja ma problemy z wypłatą wynagrodzeń? "Pamiętajmy o etosie"

To nie wszystko. Miksza dołączył do wpisu zdjęcie z komunikatu, który mieli otrzymać policjanci. To wytłumaczenie powodu nieotrzymania wynagrodzenia w terminie. „Jak zapewniają przedstawiciele Komendy Głównej Policji, taka sytuacja nie powinna się już powtarzać i proszą o wyrozumiałość”.

Zaskakuje jednak dalsze uzasadnienie. "Z uwagi na trudną sytuację finansową naszej formacji funkcjonariusze, którzy otrzymają wynagrodzenie w drugim terminie, proszeni są o wyrozumiałość i cierpliwość. Pamiętajmy wszyscy o etosie służby" – czytamy w komunikacie byłego oficera CBŚP.

Money.pl, powołując się na policjantów, potwierdził nieoficjalnie, że są problemy z płatnościami w kwietniu. - Policja ma kłopoty finansowe. W Komendzie Stołecznej Policji była presja, by dzisiaj wyszły wszystkie przelewy, bo ludzie są potrzebni na 5 kwietnia, gdy w Warszawie będzie Wołodymyr Zełenski (prezydent Ukrainy - red.) - powiedział serwisowi funkcjonariusz z jednej z komend rejonowych w stolicy.

Co ciekawe, KGP błyskawicznie odpowiedziała na wpis byłego oficera CBŚP. Zarzuciła mu fake news. "Proponujemy przestawić kartkę w kalendarzu, ponieważ dziś jest 3 kwietnia, a nie 1 - czyli Prima Aprilis. To oczywisty #FakeNews, zalecamy również weryfikację źródeł pozyskiwanych informacji oraz sprawdzenie ich wiarygodności. Kto jak kto, ale były policjant powinien to wiedzieć" – napisała Komenda Główna Policji. Więcej w tym temacie okaże się najwcześniej we wtorek.

