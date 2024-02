Powrót do kary śmierci? "Ludzie chcą szybkiej i ostrej reakcji na zbrodnie"

Gościem najnowszego odcinka podcastu był dr Zbigniew Nowak, wykładowca akademicki prawa karnego i kryminologii. To również autor książki pt. "Kara śmierci w Polsce. Wybór czy konieczność".

- Kara śmierci to jest temat, który co jakiś czas powraca w dyskursie publicznym. Niestety, przy okazji okrutnych zbrodni, które są dokonywane w Polsce. Pojawiają się głosy prawników, ale też polityków, którzy nawołują do tego, żeby być może powrócić do rozwiązań, które przywróciłyby karę śmierci w Polsce - tak tłumaczył powody zajęcia się tym tematem autor książki.

Jak się okazuje, nie tylko politycy oczekują powrotu do orzekania kary śmierci. - Jest raczej zdecydowana większość aniżeli mniejszość polskiego społeczeństwa, która jest za takim diametralny rozwiązaniem, jak kara śmierci - mówi dr Nowak.

Jak tłumaczy nasz gość, społeczeństwo bardzo emocjonalnie przyjmuje informacje o okrutnych zbrodniach. - Ludzie bardzo często nie czekają na orzeczenie sądu pierwszej, czy drugiej instancji, ale chcieliby szybkiej, nieuchronnej i ostrej reakcji państwa na tego typu zachowania po stronie sprawców - wyjaśnia dr Zbigniew Nowak.

Całej rozmowy wysłuchasz w podcaście kryminalnym Radia ZET "Materiał dowodowy":

"Materiał dowodowy" to reporterski podcast kryminalny Radia ZET przygotowywany przez dziennikarza Mateusza Kaperę. Przybliża słuchaczom najciekawsze i najbardziej kontrowersyjne sprawy kryminalne, które wydarzyły się w Polsce. Autor przeprowadza dziennikarskie śledztwa, odkrywa nowe fakty oraz przygląda się pracy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

