Zadziwiający przebieg miała we wtorek 21 marca konferencja prasowa przedstawicieli Lasów Państwowych. Mimo że chodzi o teoretycznie niezależną instytucję państwową, to jej szef, dyrektor Józef Kubica osobiście zapewnił, że "wygramy kampanię wyborczą 2023", a "polska prawica pokaże wielką moc".

Polityczne zaangażowanie Lasów Państwowych wybrzmiało również w sieci. Wypowiedź Kubicy udostępniła na Twitterze strona Nasze Lasy, nie kryjąc oburzenia politycznym zaangażowaniem instytucji. Nie był to jednak koniec absurdów na konferencji prasowej.

Kuriozum na konferencji Lasów Państwowych. Poszło o Puszczę Karpacką

Dziennikarka „Gazety Wyborczej” Justyna Dobrosz-Oracz zapytała kierownictwo LP o ustosunkowanie się do wycinki drzew w Puszczy Karpackiej. - Jak pan się ustosunkowuje do wycinki Puszczy Karpackiej? To są drzewa mające nieraz po sto ileś lat. Niektóre z czasów rozbiorów - zapytała dziennikarka.

- To pani redaktor sobie wymyśliła pojęcie Puszczy Karpackiej - stwierdził Józef Kubica z Lasów Państwowych. - Pojęcia, którego pani używa, w ogóle nie ma, jak Puszcza Karpacka - dodał wiceminister klimatu i środowiska Edward Siarka.

Wystarczyło jednak szybkie sprawdzenie i okazało się, że Puszcza Karpacka jako kompleks leśny figuruje w Encyklopedii Leśnej. Leśnicy wybrnęli z tej informacji kluczącym zabiegiem. - Pani redaktor, to jest stare wydanie Encyklopedii Leśnej, sprzed kilkunastu lat – odpowiedział przedstawiciel LP.

- Czyli w Lasach Państwowych byli poprzednio niekompetentni ludzie, tak? - dopytywała dziennikarka „GW”. Po tym odniesieniu dziennikarki zapadła konsternacja. - Absolutnie nie o to chodzi, nauka idzie do przodu – odparto.

RadioZET.pl/Wyborcza.pl/Encyklopedialesna.pl