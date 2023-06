O zbiorowym zatruciu w restauracji przy Placu Wolności w Rzeszowie poinformował w czwartek szef rzeszowskiego sanepidu Jaromir Ślączka. – Przyjęliśmy telefoniczne zgłoszenia dotyczące wystąpienia objawów jelitowych u trzech osób, które 28 maja spożywały posiłek w restauracji "Rzeszuff". W tym samym dniu wszczęto dochodzenie epidemiologiczne oraz rozpoczęto kontrolę sanitarną w restauracji – mówił.

Rzeszów. Zatrucie w restauracji "Rzeszuff"

W czwartek 1 czerwca sanepid ustalił, że na zatrucie zostało narażonych 18 osób, u 15 wystąpiły objawy chorobowe, a 7 zostało hospitalizowanych. Wśród nich są 3 osoby z dodatnim wynikiem badania w kierunku salmonella enteritidis. Wszystkie te osoby jadły posiłek w "Rzeszuff" od soboty 27 maja do poniedziałku 29 maja.

– Większość osób wskazała, że spożywała kanapki, w których składzie znajdowały się jajka po benedyktyńsku (niepodlegające kompletnej obróbce termicznej) – powiedział Jaromir Ślączka z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

W trakcie kontroli w restauracji sanepid pobrał do badań surowce wchodzące w skład potraw. Dodatkowo pobrano wymazy do badań bakteriologicznych personelu. Restauracja "Rzeszuff" została zamknięta. Tak będzie do czasu uzyskania wyników badań laboratoryjnych.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/PAP