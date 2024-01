Sąd zdecydował ws. zmian we władzach TVP. Wiadomo już, co z planem Sienkiewicza

Sąd rejestrowy oddalił wniosek o wpis zmiany danych w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczących spółki "Telewizja Polska" Spółka akcyjna. Chodzi o dokument złożony 22 grudnia, gdy nadzwyczajne zgromadzenie akcjonariuszy powołano nową radę nadzorczą, która z kolei powołała nowy zarząd. Prezesem TVP został wówczas Tomasz Sygut.

Sąd odmowę zmiany w KRS tłumaczył tym, że wprowadzono je z pominięciem Rady Mediów Narodowych, którą wskazano w ustawie jako organ powołujący władze mediów publicznych. W uzasadnieniu sąd wziął również pod uwagę wyrok Trybunału Konstytucyjnego z grudnia 2016 roku, w którym stwierdzono, że nie było zgodne z konstytucją odebranie tych kompetencji Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji na rzecz Rady Mediów Narodowych, ale nie uprawnia to do pominięcia RMN i dokonywania zmian we władzach TVP na podstawie kodeksu spółek handlowych, jak postanowił minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz.

Sąd rejestrowy podjął decyzję ws. TVP

Sąd rejestrowy podsumował, że uchwała o powołaniu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nowej rady nadzorczej i zarządu została podjęta przez organ do tego nieuprawniony.

Do decyzji sądu ws. TVP odniósł się w środę na konferencji prasowej Andrzej Duda. - Jasno i wyraźnie wtedy powiedziałem, że było to złamaniem prawa - powiedział prezydent.

"Mieliśmy od początku rację - było to działanie nielegalne, mimo że Donald Tusk « tak rozumie prawo». Wszystkie decyzje neozarządu były bezprawne. To dlatego płk Sienkiewicz wprowadził później media publiczne w stan likwidacji - zrozumiał, że wcześniej złamał prawo" – napisał szef klubu PiS, wiceprezes partii Mariusz Błaszczak.

Obecnie władzę w TVP sprawuje likwidator Daniel Gorgosz. Minister kultury postawił Telewizję Polską, a także Polskie Radio i PAP w stan likwidacji 27 grudnia. Była to odpowiedź na zawetowanie przez Andrzeja Dudę ustawy okołobudżetowej, w której zapisano 3 mld zł na media publiczne.

Źródło: Radio ZET/PAP