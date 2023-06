"Samorządowcy Morawieckiego". Właśnie powstał nowy organ. ZMP: "Nic nie wiemy"

Krzysztof Jażdżyk i Dariusz Polowy - kolejno prezydenci Skierniewic i Raciborza - to, jak dotąd, jedyni samorządowcy, którzy zabrali głos po spotkaniu z premierem w jego kancelarii. Mateusz Morawiecki podczas środowej konferencji podsumowującej spotkanie mówił m.in. o nowym algorytmie podziału subwencji dla samorządów (jedno z głównych źródeł dochodu dla jednostek samorządu terytorialnego).

"Samorządowcy Morawieckiego". Spotkanie w kancelarii i "rada samorządowców"

- [...] dyskutowaliśmy o podziale subwencji, jeszcze ostatnie szlify będą robione dzisiaj w Ministerstwie Finansów. Ale generalnie algorytm jest już skonstruowany, premiuje miasta średniej wielkości, miasta mniejsze, ale także i gminy małe, te najmniejsze, będą bardzo usatysfakcjonowane, jestem przekonany o tym [...] - mówił po zakończonym spotkaniu.

Głos zabrał prezydent Skierniewic Krzysztof Jażdżyk (wybrany z własnego komitetu, w przeszłości SLD-UP), zdradzając, że premier zgodził się na powołanie specjalnej "rady samorządowców" przy jego kancelarii, co potwierdził sam premier, dodając, że szczegóły zostaną zdradzone wkrótce.

Jażdżyk, jako przedstawiciel mniejszego ośrodka miejskiego, podniósł problemy niewielkich miast w budżetowym konkurowaniu z wielkimi aglomeracjami. - Walczymy o każdą złotówkę. [...] Wiemy, że biznes zawsze chętniej wybiera duże miasta, duże aglomeracje. Stąd też tam są pewnie większe wpływy z podatków, ale my też staramy się te środki pozyskiwać, staramy się o nie walczyć - tłumaczył.

Dodał, że pomysł powołania rady samorządowców został zainicjowany przez zgromadzonych wokół premiera samorządowców. Prezydent Raciborza Dariusz Polowy - wybrany z własnego komitetu, należy do ruchu OdNowa RP, ruchu utworzonego przez byłych polityków Porozumienia, sojusznika PiS - ocenił jedynie, że wpływy z subwencji "dają możliwość elastycznego wydatkowania środków".

Związek Miast Polskich "nic nie wiedział"

Największy związek zrzeszający samorządy zdradza w rozmowie z portalem RadioZET.pl, że o spotkaniu premiera z samorządowcami "nic nie wiedział". - Nie dostaliśmy żadnego zaproszenia. Unia metropolii polskich dzwoniła do swoich członków. Tam także nikt nie otrzymał zaproszenia - przyznaje Joanna Proniewicz, rzeczniczka ZMP, zrzeszającego ponad 330 miast. Unia Metropolitarna liczy 10 członków - to największe miasta Polski.

Nieoficjalnie, od źródeł w urzędzie mniejszego miasta powiatowego, ustaliliśmy, że wśród samorządowców w Kancelarii Premiera mieli się znaleźć prezydenci miast takich jak Katowice, Piotrków Trybunalski, Tomaszów Mazowiecki, Otwock czy Sieradz. Związek Miast Polskich zapozna się z wnioskami po spotkaniu z premierem i być może wyda oświadczenie w tej sprawie.

Morawiecki: dochody rosną

Morawiecki podał, że w 2015 r. wszystkie dochody samorządów wyniosły 199 mld zł, a w roku 2022 r. - ponad 340 mld zł. "To jest wzrost o około 73-74 proc., to wyższy przyrost pomimo tych obniżek podatków, niż wzrost nominalnego PKB w tym czasie" - powiedział.

W 2023 roku subwencja ogólna dla samorządów wzrosła i wynosić będzie 18,2 procent, czyli ponad 85 mld zł. Rządowy Program Inwestycji Strategicznych to 63,4 mld zł, Fundusz Rozwoju Dróg to 15,3 mld zł, a Fundusz Inwestycji Lokalnych to 13,2 mld zł (łącznie ponad 91,9 mld zł).

RadioZET.pl