Śmiertelna dawka. Kulisy śmierci dziennikarza Bohdana Gadomskiego w podcaście "Materiał dowodowy"

Bohdan Gadomski był znany i cenionym dziennikarzem opisującym polską scenę muzyczną. Przez wiele lat współpracował z łódzką gazetą “Express Ilustrowany” i tygodnikiem "Angora", w którym miał swój cykl pt. "Salonowe Burze Bohdana Gadomskiego”. Dziennikarz występował również w programach telewizyjnych.

W ostatnich latach coraz rzadziej pojawiał się w mediach. Pojawiły się problemy zdrowotne. W 2019 roku miał zawał serca. Później kilkukrotnie trafiał do szpitala. W marcu 2020 roku opuścił placówkę w towarzystwie zaprzyjaźnionego małżeństwa Ł. Przyjaciele postanowili zaopiekować się Gadomski i zabrali go do swojego mieszkania. Dwa dni później dziennikarz ponownie jednak trafił w ręce lekarzy. Został przewieziony karetką w stanie ciężkim. Zmarł po kilunastu dniach.

Kontrowersyjna śmierć Gadomskiego. Sprawą zajęły się organy ścigania

Na stronie internetowej Bohdana Gadomskiego dopiero dwa tygodnie po jego śmierci pojawił się krótki komunikat:

"Z wielkim smutkiem i żalem podajemy wiadomość, że po długotrwałej i ciężkiej chorobie zmarł wybitny redaktor Bohdan Gadomski”.

Znajomych i bliskich dziennikarza zaniepokoiło, że dowiedzieli się o śmierci swojego przyjaciela tak późno i to z internetowego wpisu. Coraz większych podejrzeń nabrali, gdy dowiedzieli się, że szpital powiadomił prokuraturę o swoich wątpliwościach dotyczących śmierci Bohdana Gadomskiego.

