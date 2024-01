SMS i konto WOŚP. Jak wpłacić online na WOŚP 2024?

Wielka Orkiestra Świątecznej pomocy już wkrótce zagra po raz 32. w Polsce i za granicą. Tegoroczny finał akcji, którego motto przewodnie to "Tu wszystko gra OK!", odbędzie się w tym roku w niedzielę 28 stycznia. Jego celem jest zebranie funduszy na zakup sprzętu do diagnozowania, monitorowania oraz rehabilitacji chorób płuc pacjentów z oddziałów pulmonologicznych dla dzieci oraz dorosłych.

Podczas tego finału, podobnie jak w poprzednich latach, działania WOŚP będzie można wspierać na wiele sposobów. Jednymi z nich są wpłaty dokonywane przez internet i wiadomości SMS. Jak wpłacić online na WOŚP 2024?

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy niebawem. Jak wpłacić online na WOŚP 2024?

Jak co roku w akcję Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy włącza się wielu wolontariuszy, którzy m.in. zbierają pieniądze do specjalnie oznakowanych puszek. Ale różnych form wsparcia jej działań jest znacznie więcej. Można to również zrobić np. przy pomocy telefonu lub internetu. Jednym ze sposobów jest dokonanie wpłaty online na dedykowane konto bankowe. Jego numer można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej WOŚP - www.wosp.org.pl.

Wygodną formą jest także wysłanie wiadomości SMS o treści SERCE na numer 75 565. Jej koszt to 5 zł netto, tj. 6,15 zł z VAT. Przy czym warto pamiętać, że numer ten będzie aktywny aż do 14 lutego 2024 r.

Jak jeszcze można wesprzeć WOŚP 2024?

Warto też wspomnieć o innych możliwościach wsparcia. Darczyńcy mogą np. skorzystać również z tzw. e-skarbonek, czyli wirtualnych puszek, poprzez które kwestujący zbierają fundusze na rzecz WOŚP przez Internet albo wziąć udział w różnych aukcjach organizowanych na Allegro.

Podczas ubiegłorocznej edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbywającej się pod hasłem "Chcemy wygrać z sepsą. Gramy dla wszystkich - małych i dużych" zebrano ponad 243 miliony złotych. Jak można przeczytać na oficjalnej stronie WOŚP, w sumie podczas wszystkich dotychczasowych finałów, udało się zebrać niemal dwa miliardy złotych i zakupić ponad 71,5 tysiąca urządzeń.

Radio ZET/wosp.org.pl