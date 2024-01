WOŚP w zeszłym roku odbyła się po raz 31. Celem zbiórki była walka z sepsą, a dokładniej zakup urządzeń dla laboratoriów mikrobiologicznych, potrzebnych do oznaczania lekowrażliwości (i ewentualnie identyfikacji) bezpośrednio z dodatniej próbki krwi. W sumie, za pieniądze zebrane przez orkiestrę wsparcie miało otrzymać 206 laboratoriów.

Taki zakres udzielanego wsparcia był możliwy dzięki zaangażowaniu w akcję – w całym kraju działały 1566 sztaby, a do tego 87 poza Polską. W dniu finału deklarowana wysokość kwoty, którą zebrano wyniosła 154 606 764 zł. Po doliczeniu dodatkowych zbiórek czy akcji wzrosła ona o prawie 90 mln złotych.

Ile zebrał WOŚP 2023? Ta kwota to rekord w historii Orkiestry

- Podczas 31. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zebrano 243 259 387 zł i 25 groszy - poinformował Jerzy Owsiak pod koniec marca ubiegłego roku.

Jest to nowy rekord Orkiestry. Jurek Owsiak zadeklarował, że zebrana kwota zostanie rozdysponowana między laboratoria, które otrzymają urządzenia diagnostyczne. - Jeśli pacjent znajdzie się w tej sytuacji, że będzie podejrzenie sepsy, kiedy będzie ogromna gorączka i będzie trzeba szybko działać, w ciągu kilku godzin będzie go można zdiagnozować i skutecznie podać mu te lekarstwa, które będą skutecznie walczyły z sepsą. To jest naszym celem i te urządzenia na pewno będziemy mogli kupić dla 200 szpitali w całej Polsce - zapewnił Owsiak.

Ile zebrała WOŚP w poprzednich latach?

Od początku działalności WOŚP zebrała ponad 1,75 mld zł i kupiła ponad 70 tys. sztuk sprzętu, a także sfinansowała liczne programy medyczne. Kwoty zebrane w ostatnich latach zebraliśmy poniżej:

rok 2023 - 243 259 387,25 PLN

2022 - 224 376 706 PLN

2021 - 210 813 830 PLN

2020 - 186 133 611 PLN

2019 - 175 938 717 PLN + puszka Pawła Adamowicza 15 990 016 PLN

2018 - 126 373 804 PLN

2017 - 105 570 801 PLN

Źródło: Radio ZET/WOŚP/PAP/Wikipedia