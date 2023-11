Spór o odszkodowanie za Westerplatte. Wiceminister: „Mogłoby wynieść nawet złotówkę”

Odszkodowanie dla Gdańska za Westerplatte? - Liczymy na bardzo symboliczną cenę. To może być nawet złotówka - mówi wiceminister kultury Jarosław Sellin. Wracamy do ujawnionej przez Radio ZET tydzień temu sprawy. Wojewoda pomorski Dariusz Drelich od 2 lat zwleka z decyzją o przekazaniu Gdańskowi kilkunastu milionów złotych za przejęcie tego historycznie ważnego terenu przez państwo. Miasto złożyło w tej sprawie skargę do sądu na bezczynność wojewody.