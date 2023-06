Jezioro w miejscowości Skrzatusz wyschło. Na zdjęciach i nagraniach opublikowanych w mediach społecznościowych widać jedynie spękaną ziemię. “Już nawet tej kałuży na środku nie ma” - napisał Karol Kowalski na stronie "Skrzatusz dawniej i teraz" na Facebooku.

Problem się powtarza, bo woda wyparowała z jeziora po raz pierwszy w 2022 roku. - Bardzo to przeżyłem, to była dla mnie tragedia. Nagle jezioro zrobiło się puste - powiedział portalowi Piła - Nasze Miasto Janusz Drożdż, sołtys Skrzatusza.

Susza w Polsce. W miejscowości Skrzatusz wyschło jezioro

Trudna sytuacja panuje jednak w wielu regionach. Z powodu niedoborów wody lokalne władze wprowadzają ograniczenia w jej zużywaniu. W gminie Supraśl na Podlasiu zakazane jest podlewanie ogródków przydomowych i napełnianie basenów w godz. 6-22. Na razie woda z kranów wciąż płynie, ale zdarza się, że występuje niskie ciśnienie lub pojawiają się chwilowe przerwy w dostawie.

fot. Facebook/Karol Kowalski

Sytuacja jest szczególnie ciężka dla rolników. Suszę rolniczą w okresie od 11 kwietnia do 10 czerwca stwierdzono w czternastu województwach. Największy niedobór wody wystąpił na terenie Pomorza, Mazur i na Kujawach - poinformował w środę Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa.

- U nas na Michalczy ostatni deszcz był 6 maja, coś ponad 15 mm. Jak na zapotrzebowanie majowe to był piękny deszcz. Ale to był ostatni. Dzisiaj mamy 14 czerwca i do tej pory praktycznie ani kropelki. No rano zrosiło 1 mm - powiedział Zbigniew Stajkowski, członek Grupy Producentów Warzyw “Chrobry” i Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

Brak deszczu wiąże się też ze zwiększonym zagrożeniem pożarowym. Coraz częściej pojawiają się alerty RCB, a w kilku nadleśnictwach w woj. warmińsko-mazurskim miejscami wprowadzono zakaz wstępu do lasu. - Od 2014 roku suszę mamy w Polsce permanentnie, rokrocznie. Właśnie w tym okresie wiosennym tworzy się wielkie zagrożenie, które potęgowane jest w okresie letnim - tłumaczył TVN24 Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. - [Zagrożenie pożarowe - red.] w całej północnej i centralnej części kraju jest albo bardzo wysokie, albo ekstremalnie wysokie - ostrzegł.

Brak opadów to niejedyna przyczyna większego zagrożenia pożarowego i suszy. - Od 1980 roku nie funkcjonuje gospodarka melioracyjna - rowy są zapchane, nie ma odpływów. Nikt o to nie dba, a potem wszyscy dziwią się, że nie ma wody - zaznaczył w rozmowie z portalem Piła - Nasze Miasto Janusz Drożdż, sołtys Skrzatusza, w którym wyschło jezioro. Było ono stosunkowo płytkie i niewielkie, o powierzchni około 7,8 ha. Niestety, problem występuje w całej Polsce i możemy spodziewać się kolejnych wysychających jezior i rzek.

RadioZET.pl/Piła - Nasze Miasto/TVN24/PAP