"Sylwester z Dwójką" czy „Sylwestrowa Moc Przebojów” z Polsatem?

"Sylwester z Dwójką" organizowany przez TVP na Równi Krupowej w Zakopanem według szacunków zakopiańskiej policji w noc z 31 grudnia na 1 stycznia zgromadził w stolicy Tatr ok. 24 tys. turystów. Przed telewizorami impreza zgromadziła w TVP2 i TVP Polonia 2,77 mln widzów - to na razie wstępne, szacunkowe dane Nielsen Audience Measurement, do których dotarł portal Wirtualnemedia.pl. To zdecydowanie mniej niż przed rokiem, gdy "Sylwester (wtedy jeszcze) Marzeń" spędzało z TVP 4,42 mln osób. Spadek oglądalności jest więc ogromny - to 1,65 mln widzów.

W tym samym czasie odbywająca się w Chorzowie „Sylwestrowa Moc Przebojów” z Polsatem pod patronatem Radia ZET przyciągnęła przed ekrany 2,82 mln osób (Polsat, Polsat News i Polsat 2), a to oznacza, że po raz pierwszy od 8 lat impreza wygrała z TVP i wróciła na pozycję sylwestrowego lidera.

Po raz ostatni koncert Polsatu miał lepsze wyniki od koncertu TVP w 2015 roku. Od 2016 do 2022 roku „Sylwester Marzeń” cieszył się zdecydowaną pozycją lidera.

Oglądalność "Sylwestra z Dwójką" w TVP spada

Impreza TVP rok temu osiągnęła lepszy wynik, ale już wtedy notowała ona wyraźny spadek. Sylwestrowy koncert 31 grudnia 2022 roku stracił aż 840 tys. widzów w TVP2 (choć w TVP Polonia zyskał 368 tys.) względem roku 2021.

Radio ZET / Wirtualne Media