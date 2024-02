Tak wyglądałby atak Rosji na Polskę. Generał wskazał, gdzie może uderzyć Putin

Gen. Waldemar Skrzypczak ocenił, że Rosjanie nie mają teraz potencjału do prowadzenia operacji militarnej, ponieważ “wszystkie siły mają zaangażowane w konflikt w Ukrainie”. - Te armie, które mają z tyłu, są szkieletowe. Są bez wojska i bez sprzętu, brakuje im czołgów, brakuje im wszystkiego. Spokojnie, nie podniecajmy się za bardzo. Na dziś Rosjanie nie mają potencjału, żeby rozpocząć operację zaczepną przeciwko nam — stwierdził.

Natomiast szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz nie wyklucza rosyjskiego ataku. Minister powiedział w środę na antenie Radia ZET, że "na każdy scenariusz, również najgorszy, musimy być w każdym momencie gotowi. NATO i Polska – musi być gotowa".

W ocenie gen. Skrzypczaka najbardziej zagrożony na potencjalny atak Rosji jest “kierunek brzeski, operacyjny na Warszawę”. - Tam by wykonali pierwsze uderzenie, bo to dla nich kierunek najbardziej dostępny. Na tym kierunku można przewidywać prace, które będą fortyfikacyjnymi. W tej chwili nie widzę takiego zagrożenia, ponieważ Rosjanie nie mają potencjału zaczepnego. To jest opowiadanie "pierdół" - powiedział “Faktowi” były dowódca Wojsk Lądowych.

Emerytowany generał odniósł się także do doniesień “Rzeczpospolitej” ws. budowy umocnień inżynieryjnych, w tym schronów, w pasie przygranicznym z Rosją i Białorusią. - W tej chwili prowadzone są działania o charakterze doraźnym. Nie mają nic wspólnego z przygotowaniami pozycjo-wojennymi - stwierdził gen. Skrzypczak.

Państwa bałtyckie porozumiały się ws. wspólnej inicjatywy budowy umocnień na granicy z Rosją. Natomiast pod koniec stycznia prezydenci Polski i Litwy potwierdzili, że oba państwa przeprowadzą wspólne ćwiczenia wojskowe w przesmyku suwalskim. Prawdopodobnie ćwiczenia odbędą się w kwietniu.

