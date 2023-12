TVP 1 nagle przerwało nadawanie filmu. Na Woronicza zebrali się politycy PiS

Politycy PiS zgromadzili się pod siedzibami TVP. - Nie ma demokracji bez pluralizmu mediów, bez silnych mediów antyrządowych - powiedział Jarosław Kaczyński pod budynkiem nadawcy publicznego. Prezes Prawa i Sprawiedliwości był nieobecny w Sejmie, gdy posłowie głosowali nad uchwałą ws. mediów publicznych.

Sejm zagłosował ws. TVP. PiS protestuje

Parlamentarzyści PiS woleli protestować pod budynkami TVP, kiedy w Sejmie głosowano nad uchwałą ws. mediów publicznych i Polskiej Agencji Prasowej. Poselski projekt uchwały wniosła grupa parlamentarzystów Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050, Lewicy, PSL. 244 posłów i posłanek opowiedziało się za przyjęciem uchwały, przeciw było 84. Od głosu wstrzymało się 16 osób.

- Jesteśmy tutaj na ul. Woronicza, w ostatnim bastionie demokracji. Bronimy niezależności Telewizji Polskiej. Ani TVN, ani Donald Tusk nie zamkną nam ust - oświadczył rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. Jest jednym z wielu polityków PiS, którzy zgromadzili się pod siedzibami nadawcy publicznego.

TVP1 przerwało emisję filmu "Pojedynek na pustyni", by relacjonować to, co dzieje się pod siedzibą telewizji. Dziennikarze zwrócili uwagę na obecność Joanny Lichockiej, członkini Rady Mediów Narodowych i posłanki PiS, w reżyserce TVP.

Prawie wszyscy posłowie PiS, którzy korzystają z mediów społecznościowych, opublikowali zdjęcia spod siedziby TVP. Uważają, że nowy rząd zorganizował na wolność i niezależność tego medium, a oni są jedyną siłą, która zagwarantuje w Polsce pluralizm.

Źródło: Radio ZET/Twitter