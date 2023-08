Część budynku wyleciała w powietrze. Służby przeszukują gruzowisko po wybuchu

Wybuch gazu w Chełmży w budynku jednorodzinnym przy ulicy Wodnej 3. Dyżurny z Komendy Wojewódzkiej PSP poinformował PAP 10 sierpnia wieczorem, że dwie osoby zostały zabrane do szpitala, ale cały czas trwa przeszukiwanie gruzowiska.

Chełmża. Wybuch gazu, część budynku wyleciała w powietrze

Na miejscu pracowało szesnaście zastępów straży pożarnej. Jest podejrzenie, że w budynku mogło znajdować się nawet pięć osób. Zadysponowano psy ratownicze z Poznania i Gdańska.

Oficer prasowy KM PSP w Toruniu kpt. Przemysław Baniecki, który jest na miejscu, przekazał PAP, że doszło do zawalenia części budynku, a zniszczenia są bardzo duże. Nie chciał przesądzać o przyczynie wybuchu, bo to ustali policyjne śledztwo. Pierwsze informacje mówiły jednak o wybuchu gazu.

- Druga kondygnacja budynku uległa zawaleniu tak, jak część pierwszej. Z moich ustaleń wynika, że w tym domu mieszkało osiem osób, ale pięć znajdowało się w momencie zdarzenia poza budynkiem. Dwie zostały ewakuowane i przekazane ZRM. Trafiły do szpitala - powiedział PAP kpt. Baniecki. Z ustaleń PAP wynika, że stan tych osób jest ciężki, ale były one przytomne. Jedna osoba opuściła budynek przed przyjazdem strażaków. Lewa strona budynku, w którym doszło do wybuchu, jest zniszczona.

