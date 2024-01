Do tragicznych w skutkach wydarzeń doszło we wtorek w jednym z mieszkań w Zgorzelcu na Dolnym Śląsku. Pies rasy bullterier zaatakował 7-tygodniowe niemowlę. Dziecko w ciężkim stanie trafiło do miejscowego szpitala. Pomimo wysiłków lekarzy zmarło po niespełna dwóch godzinach.

Zgorzelec. Niemowlę śmiertelnie pogryzione przez psa. Są wyniki sekcji zwłok

W piątek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze prok. Tomasz Czułowski powiedział, że śledczy dysponują już wstępnymi wynikami sekcji zwłok dziecka. - Dziewczynka zmarła na skutek obrażeń powstałych w wyniku pogryzienia przez psa. Na ciele dziecka nie stwierdzono obrażeń, które mogły powstać w inny sposób – powiedział prokurator.

Sprawę śmierci niemowlęcia prowadzi Prokuratura Rejonowa w Zgorzelcu. Postepowanie wszczęto w kierunku narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Nikomu nie postawiono zarzutów. Pies, który zaatakował dziecko, został umieszczony w schronisku, gdzie zbada go behawiorysta.



Radio ZET/PAP - Piotr Doczekalski