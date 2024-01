Nowe informacje w sprawie śmiertelnego pogryzienia przekazała naszemu reporterowi kom. Agnieszka Goguł z komendy policji w Zgorzelcu. Dwumiesięczna dziewczynka w bardzo ciężkim stanie trafiła do szpitala we wtorek (2 stycznia) późnym popołudniem. Dziecko do szpitala przywieźli rodzice.

Zgorzelec. Bulterier zagryzł 2-miesięczną dziewczynkę. Nowe informacje ws. tragedii

Według nieoficjalnych ustaleń niemowlę miało wiele ran głowy. Niestety, po ponad dwugodzinnej reanimacji dziecka nie udało się uratować.

Policja przesłuchuje teraz świadków. Sprawdzane jest dokładnie, w jakich okolicznościach doszło do tragedii. Pies, który śmiertelnie pogryzł dziewczynkę jest rasy bulterier.

Źródło: Radio ZET