Zuchwała ucieczka z rąk policjantów. "Nie wiadomo, w jaki sposób się oswobodził"

Wszystko wydarzyło się w środę 4 października w miejscowości Głowno koło Zgierza w województwie łódzkim. Policjanci otrzymali polecenie, aby doprowadzić 27-letnego mężczyznę do Prokuratury Rejonowej w Zgierzu. Funkcjonariusze udali się pod adres zamieszkania mężczyzny i zastali go w domu.

- Zgodnie z procedurą mężczyznę wyprowadzono w celu doprowadzenia do radiowozu. Nie wiadomo, w jaki sposób 27-latek oswobodził się i uciekł do pobliskiego lasu - przekazał w rozmowie z portalem RadioZET.pl podkom. Robert Borowski, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu.

27-latek z Głowna uciekł policjantom do lasu. Poszukiwania trwały całą noc

Bezpośrednio po uciecze mężczyzny do Głowna zjechały się liczne siły policyjne. Funkcjonariusze rozpoczęli poszukiwania za 27-latkiem, który zbiegł do lasu. - Poszukiwania trwały do dzisiaj (5.10 - przy. red.). Mężczyzna został odnaleziony i zatrzymany w rejonie swojej posesji. - powiedział podkom. Robert Borowski.

- Trwa wyjaśnianie okoliczności tego zdarzenia - dodał Borowski. Jak przekazał w rozmowie z portalem RadioZET.pl Krzysztof Kopania, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Łodzi, mężczyzna miał być doprowadzony do prokuratury, ponieważ nie stawiał się na wezwania. Sprawa dotyczy kradzieży telefonu.

- Policjanci, którzy zatrzymywali mężczyznę i którym 27-latek uciekł, zostali przesłuchani - powiedział Krzysztof Kopania. Prokuratura ma teraz podstawy do tego, aby postawić mężczyźnie zarzuty dotyczące samouwolnienia. - Takie też zarzuty zostaną przedstawione - dodał Kopania. Czynności z udziałem zatrzymanego zostaną przeprowadzone jeszcze dziś, 5 października.