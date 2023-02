Do makabrycznego odkrycia doszło na plaży w Łebie w niedzielę rano. Około 7.40 przechodzień, który zobaczył ciało wyrzucone na brzeg, zadzwonił pod numer alarmowy.

Zwłoki znalezione na plaży w Łebie. Policja bada sprawę

Jak poinformowała "Dziennik Bałtycki" asp. sztab. Magdalena Zielke z lęborskiej komendy powiatowej policji, spacerowicz znalazł zwłoki w okolicach wyjścia nr 31, które znajduje się na granicy Łeby i Słowińskiego Parku Narodowego. - Policjanci skierowani na miejsce zabezpieczyli teren i pod nadzorem prokuratury z Lęborka, razem z technikiem kryminalistyki, dokonali oględzin. Okazało się, że to ciało kobiety w wieku pomiędzy 65-75 lat - przekazała policjantka.

- Zostało ono zabezpieczone w lęborskim prosektorium do dalszych badań sekcyjnych. Policjanci będą teraz ustalać tożsamość kobiety, ponieważ nie znaleziono przy niej żadnych dokumentów stwierdzających jej tożsamość - dodała.

Jak podaje "Dziennik Bałtycki", na policję nie wpłynęło wcześniej zgłoszenie o zaginięciu. Funkcjonariusze badają teraz wojewódzkie i krajowe bazy zaginięć i poszukiwań.

Według portalu niewykluczone jest, że śmierć ma związek z szalejącym od piątku w Polsce orkanem Otto. Państwowa Straż Pożarna podała, że "w sobotę, 18 lutego, strażacy interweniowali 3387 razy w związku z usuwaniem skutków silnego wiatru". Najwięcej zdarzeń dotyczyło województw: pomorskiego (1 tys. 395) i zachodniopomorskiego (368).

Nie wiadomo jeszcze, czy do tragedii doprowadziło utonięcie. - To była informacja, że morze wyrzuciło na brzeg ciało, my tylko zabezpieczaliśmy zdarzenie, więcej informacji przekaże policja, która prowadzi sprawę – przekazał wcześniej st. kpt. Marcin Elwart z lęborskiej PSP.

Przyczyny zgonu kobiety pomoże wyjaśnić sekcja zwłok. Wstępnie wykluczono, aby do śmierci miały przyczynić się osoby trzecie.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/"Dziennik Bałtycki"