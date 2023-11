"Cztery scenariusze śmierci" adiutanta gen. Załużnego. Oficer wręczył mu "granaty i mocny alkohol"

Do mediów trafiły informacje o kulisach śmierci Hennadija Czastiakowa - adiutanta naczelnego dowódcy sił zbrojny gen. Wałerija Załużnego. Ukraińskie Biuro Śledcze przekazało, że podejrzany w tej sprawie jest "oficer z otoczenia generała".

Ukraińskiemu oficerowi grozi do 7 lat pozbawienia wolności

"Oficer kupił bez wymaganego zezwolenia osiem uniwersalnych granatów ręcznych DM 51A2 i przyniósł je do swojego gabinetu. Sześć z nich zapakował do drewnianej skrzynki prezentowej i włożył do niej butelkę mocnego alkoholu. Tę skrzynkę wręczył Hennadijowi Czastiakowowi z okazji jego urodzin" - napisano w Telegramie.

Z informacji przekazanych przez śledczych dowiadujemy się też, że oficer zachował pozostałe dwa granaty - te przechowywał w szafie w swoim gabinecie. Oficjalnie nie podano nazwiska oficera, który jest podejrzany w tej sprawie. Zdaniem portalu Ukraińska Prawda ma nim być Ołeh Tymoszenko - starszy adiutant zastępcy gen. Załużnego. Grozi mu do 7 lat pozbawienia wolności.

Podejrzany nie komentuje sprawy. "Cztery scenariusze"

W czwartek podano, że Peczerski Sąd Rejonowy w Kijowie nie zastosował wobec Tymoszenki środka zapobiegawczego. Mediom zakazano filmowania obrad sądu.

Ukraińska prawda podaje, że podejrzany nie odpowiedział na pytania, skąd wziął granaty. Jego adwokat stwierdził, że nie będzie odnosił się do tematu, dopóki śledztwo jest w toku.

Portal przekazał też, że śledczy rozważają obecnie cztery scenariusze śmierci adiutanta generała Załużnego. Priorytetowo traktowany jest nieszczęśliwy wypadek.

Śmierć Hennadija Czastiakowowa

Informacje o śmierci Hennadija Czastiakowa Siły Zbrojne Ukrainy podały we wtorek 7 listopada. Wówczas informowano, że był to wypadek.

Do tragedii we wsi Czajki pod Kijowem doszło 6 listopada wieczorem. Major Hennadij Czastiakow pokazywał swemu 13-letniemu synowi granaty, które dostał w prezencie urodzinowym. Jeden z nich, przypadkowo odbezpieczony, eksplodował, zabijając wojskowego. Dziecko odniosło poważne obrażenia.

Źródło: Radio ZET/Ukraińska Prawda