Wołodymyr Zełenski zaprzeczył, jakoby zachodni partnerzy wywierali na niego naciski, aby rozpoczął negocjacje z Moskwą. - Tak było na początku wojny i przed wojną. Dziś nikt z liderów UE czy Stanów Zjednoczonych nie wywiera nacisków - zapewnił.

Zełenski wyklucza rozmowy z Rosją. To reakcja na doniesienia z USA

Odnosząc się do wypowiedzi naczelnego dowódcy ukraińskiej armii gen. Wałerija Załużnego dla tygodnika "The Economist", zaprzeczył, by na froncie była obecnie sytuacja patowa. - Rosja kontroluje niebo. My chronimy swoich żołnierzy - zaznaczył.

Dodał, że trzeba czekać na myśliwce F-16 i na powrót do kraju pilotów szkolących się w ich obsłudze. - Nie mamy prawa opuszczać rąk. Jaka jest alternatywa? Mamy oddać jedną trzecią naszego państwa? Przecież to będzie dopiero początek - powiedział.

NBC News: przedstawiciele USA i UE rozmawiają z Ukrainą o negocjacjach z Rosją

Stacja NBC News podała w sobotę, powołując się na urzędników amerykańskich, że przedstawiciele Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej zaczęli dyskretnie rozmawiać z Ukrainą o możliwości negocjacji pokojowych z Rosją. Rozmowy miałyby obejmować między innymi w bardzo ogólnym zarysie kwestię tego, z czego Ukraina musiałaby zrezygnować, by porozumieć się z Rosją.

- Zasoby ludzkie są w tej chwili największym źródłem obaw (amerykańskiej) administracji – powiedziało jedno ze źródeł zaznajomionych ze sprawą, podkreślając, że USA i sojusznicy mogą dostarczać Ukrainie broń, „ale jeśli Kijów nie ma kompetentnych osób do obsługi, na niewiele się to przyda”. Załużny powiedział brytyjskiemu tygodnikowi, że wojna z Rosją znalazła się w impasie i aby go przełamać, potrzeba byłoby wielkiego technologicznego przełomu, a na to się nie zanosi.

Urzędnicy amerykańscy podkreślili jednocześnie, że administracja Bidena nie ma żadnych danych pozwalających przypuszczać, że Władimir Putin jest gotów negocjować z Ukrainą.

Ukraińska kontrofensywa postępuje bardzo powoli i słabną nadzieje na większe zdobycze ukraińskie, w tym dojście do morza w pobliżu granicy z Rosją. - Brak istotnych postępów na polu walki na Ukrainie nie ułatwia prób odwrócenia słabnącego trendu wsparcia dla Kijowa – stwierdzili urzędnicy.

