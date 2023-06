Historia z czeskiej miejscowości Chýnov poruszyła media społecznościowe. Wszystko zaczęło się 19 marca, gdy lokalni ornitolodzy zaobserwowali na bocianim gnieździe rekordową liczbę jaj. Szybko okazało się, że należą one nie do jednej, a do dwóch samic, które postanowiły założyć rodzinę.

"Do samicy dołączył później inny bocian. Po tym, jak zaczęły na zmianę składać rekordową liczbę ośmiu jaj, stało się oczywiste, że oba ptaki były w rzeczywistości samicami" - pisze Radio Prague International.

Czechy. Dwie samice bociana założyły rodzinę

- Zapłodnienie pozostaje pewną tajemnicą. Musiało to mieć miejsce gdzieś poza gniazdem, a nie mamy na to żadnych zapisów - powiedział Jiří Vermouzek, szef Czeskiego Towarzystwa Ornitologicznego.

Eksperci podkreślają, że związek dwóch samic bociana białego zaobserwowany w Czechach to pierwszy taki znany przypadek na świecie. - Bardzo prawdopodobne, że brakowało odpowiednich samców dla pierwotnej samicy, więc zdecydowała się zaakceptować drugą samicę jako swojego partnera - wyjaśnił Jiří Vermouzek.

Nagranie bocianów zostało opublikowane w mediach społecznościowych. Ornitolodzy zapowiadają, że planują teraz przeprowadzić szczegółową analizę ojcostwa piskląt.

