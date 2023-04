"Szkielet smoka" na Marsie. Niezwykłe odkrycie łazika, mamy zdjęcie

Łazik NASA Curiosity, który bada powierzchnię Marsa od 2012 roku, dokonał kolejnego, niezwykłego odkrycia. Zdjęcie, które zostało opublikowane w sieci, uruchomiło wyobraźnię internautów, a obraz został nazywany "szkieletem smoka".

Łazik nie odnalazł jednak pozostałości po prehistorycznym marsjańskim gadzie, a fenomenalną formację skalną, przypominającą wspomnianego smoka. Fotografia oznaczona jako MSL 3786 MR E zachwyciła nie tylko internautów, ale i ekspertów.

"Szkielet smoka" na Marsie. Niezwykłe odkrycie łazika

- Studiuję powierzchnię Marsa od 20 lat i to najdziwniejsza skała, jaką kiedykolwiek widziałam - stwierdziła Nathalie Cabrol, ekspertka w dziedzinach astrobiologii i nauk planetarnych. - Nie mogę się doczekać, by zobaczyć zdjęcie w przybliżeniu. To poniżej to cześć gigapanu krateru Gale, który możecie zobaczyć tutaj - dodała, publikując link do zdjęcia.

Czy istnieje możliwość, że skała jest w istocie prawdziwym szkieletem pradawnego, kosmicznego stwora? Cabrol uspokaja. Widoczne wypustki to najpewniej pozostałość po formacjach skalnych zwanych ripplemarkami bądź pręgami falistymi. Poddane długiemu procesowi erozji przez wiatr mogły wytworzyć oryginalne kolce.

Curiosity jest sześciokołowym pojazdem (łazikiem) z zamontowanym oprzyrządowaniem badawczym, ramieniem robotycznym, systemami nawigacyjnymi i komunikacyjnymi, awioniką, oprogramowaniem i autonomicznym źródłem zasilania – radioizotopowym generatorem termoelektrycznym. Swoją misję na Marsie rozpoczął w sierpniu 2012 roku.

