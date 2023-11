Dwóch mężczyzn okradło Ukraińca. Zabił ich obu, wszystko się nagrało

Sceny grozy rozegrały się w Alanyi w Turcji. Tamtejsze media podają, że w piątek 10 listopada do siedzącego w samochodzie marki Jeep Dmytra C. podjechało dwóch nieznajomych - później ustalono, że byli to Murat O. i Elnur B.

W sieci pojawiło się nagranie, na którym widać jak dwóch mężczyzn podjeżdża do stojącego samochodu, wybija szybę, a następnie wyrywa obywatelowi Ukrainy torbę z pieniędzmi - według mediów było w niej 36 tys. euro. Po wszystkim szybko wracają na motocykl i zaczynają ucieczkę.

Turcja. Zabił złodziei, którzy zabrali mu znaczną kwotę pieniędzy

Okradziony mężczyzna natychmiast ruszył w pościg za złodziejami. Jak podaje o2.pl, najpierw oddał strzał z broni palnej, a następnie z impetem wjechał w motocykl, którym uciekali. Obaj mężczyźni, którzy dopuścili się kradzieży zginęli na miejscu.

Na miejsce wezwano policję, a podczas oględzin żandarmeria znalazł broń oraz łuskę po naboju. Dmytro został przesłuchany. Wiadomo, że obecnie przebywa w areszcie. Zgodnie z tureckim prawem, za zabójstwo grozi mu nawet dożywotnie pozbawienie wolności.

Źródło: Radio ZET/o2.pl