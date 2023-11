Franciszek "ogranicza swoją działalność". Nowe informacje o chorobie papieża

Papież Franciszek ujawnił w niedzielę, że choruje na zapalenie płuc, wyjaśniając, dlaczego nie pokazał się w oknie Pałacu Apostolskiego, aby przywitać się z wiernymi na Placu Świętego Piotra i odmówić modlitwę Anioł Pański. Zamiast tego udzielił cotygodniowego błogosławieństwa w kaplicy Domu Świętej Marty, gdzie mieszka.

Watykan. Papież Franciszek przyjmuje dożylnie antybiotyki

W poniedziałek dyrektor biura prasowego Watykanu Matteo Bruni poinformował, że infekcja powoduje trudności w oddychaniu u Franciszka, który w przyszłym miesiącu obchodzi 87. urodziny. "Stan papieża jest dobry i stabilny, nie ma gorączki. Otrzymuje dożylną antybiotykoterapię. Forma jego układu oddechowego zdecydowanie się poprawia" – przekazał.

"Niektóre ważne spotkania zaplanowane na te dni zostały przełożone, aby mógł on poświęcić swój czas i energię na powrót do zdrowia" – ogłosił Bruni. Dodał, że Franciszek będzie nadal realizował "łatwiejsze" zadania instytucjonalne, jeśli pozwoli mu na to stan zdrowia.

To już drugie w tym roku zapalenie dróg oddechowych, jakie przechodzi Franciszek. Pod koniec marca trafił z tego powodu na kilka dni do kliniki Gemelli. W młodości usunięto mu fragment płuca po ciężkiej chorobie, którą przeszedł w swej ojczystej Argentynie.

Źródło: Radio ZET/Reuters