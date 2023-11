Papież Franciszek ujawnił, co mu dolega. Na dłoni miał plaster

Papież Franciszek nie pokazał się w oknie Pałacu Apostolskiego, skąd odmawia cotygodniową modlitwę Anioł Pański. Jak pisaliśmy na RadioZET.pl, środki ostrożności podjęto w związku z chorobą głowy Kościoła. Zamiast tego Franciszek udzielił południowego błogosławieństwa podczas wystąpienia transmitowanego na żywo w telewizji i na telebimach z kaplicy watykańskiego Domu Świętej Marty, gdzie mieszka.

– Bracia i siostry, dziś nie mogę pojawić się w oknie, ponieważ mam problem z zapaleniem płuc – powiedział. Papież kaszlał, a na dłoni miał plaster, wskazujący na miejsce po kroplówce.

Rozważania odczytał ksiądz Paolo Braida: – Dzisiaj dziękujemy Bogu, ponieważ jest nareszcie rozejm między Izraelem i Palestyną, a niektórzy zakładnicy zostali uwolnieni. Módlmy się o to, by wszyscy jak najszybciej odzyskali wolność. Myślimy o ich rodzinach. Niech do Gazy dotrze więcej pomocy humanitarnej i niech nalega się na dialog. To jedyna droga, jedyna droga, by zapanował pokój. Kto nie chce prowadzić dialogu, nie chce pokoju.

Watykan. Papież kuruje się przed podróżą na szczyt klimatyczny ONZ COP28

Papież potwierdził, że w piątek uda się do Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich na konferencję klimatyczną COP28. – Nasz świat zagrożony jest, oprócz wojny, także przez inne wielkie niebezpieczeństwo - to klimatyczne, które naraża na ryzyko życie na Ziemi, zwłaszcza dla następnych pokoleń. I to jest sprzeczne z planem Bożym, w którym stworzono wszystko dla życia. Dlatego pod koniec tygodnia udam się do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, by wystąpić w sobotę na COP28 w Dubaju – oświadczył Franciszek.

Na zakończenie życzył wszystkim dobrej niedzieli i poprosił tradycyjnie o modlitwę w swojej intencji. Franciszek pozdrowił między innymi wiernych z Polski.

Źródło: Radio ZET/PAP/Reuters

