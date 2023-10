"Funkcjonalna porażka" Putina. Kreml robi krok wstecz

Rosja wycofała większość okrętów swojej Floty Czarnomorskiej z Sewastopola do innych baz na Krymie i w głębi kraju - podał w środę dziennik "The Wall Street Journal". Gazeta powołała się na zachodnich oficjeli i zdjęcia satelitarne. Według "WSJ" to wynik ukraińskich ataków na Krymie.