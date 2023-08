Kolejny atak dronów na Rosję. Wykryto siedem maszyn

Ministerstwo obrony Rosji poinformowało, że w czwartek "udaremniło atak terrorystyczny z użyciem dronów". Gubernator obwodu kałuskiego Wiaczesław Szapsza napisał na Telegramie, że w regionie zestrzelono siedem dronów. Dodał, że nie było przy tym poszkodowanych.

Nowy incydent z dronami odnotowano w odległości prawie 200 km na południowy zachód od Moskwy. Agencja AFP podkreśliła, że w ostatnich tygodniach doszło do zintensyfikowania ataków dronów na rosyjskie miasta i miasteczka.

Nowy atak dronów na Rosję. Lokalne władze o szczegółach

We wtorek Kreml poinformował, że częściowo odparto atak dronów w Moskwie. Jeden z budynków w dzielnicy biznesowej został dwukrotnie trafiony przez bezzałogowe maszyny.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegł w niedzielę, że "wojna zbliża się do Rosji", a jej "symboliczne obiekty i bazy wojskowe staną się celem". Do części ataków dronów przyznały się władze w Kijowie. Bezzałogowe maszyny lecą często na niższej wysokości, przez co są trudniejsze do wykrycia nawet przez wojskowe radary.

