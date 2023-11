Kraj NATO zamyka przejścia graniczne z Rosją. Będzie działać tylko jedno

Finlandia w ostatnich tygodniach doświadcza zwiększonej liczby migrantów na przejściach granicznych z Rosją. Rząd w Helsinkach oskarża Kreml o celowe wysyłanie migrantów w kierunku Finlandii, aby wywołać celowy kryzys.

W środę rząd premiera Petteriego Orpo zdecydował o zamknięciu wszystkich przejść granicznych z Rosją poza jednym. Raja-Jooseppi to małe i najdalej na północ wysunięte przejście graniczne w lapońskiej prowincji Inari. Stamtąd jest ok. 250 km do Murmańska.

Finlandia zamyka przejścia graniczne z Rosją. Poza jednym

- Sytuacja się pogarsza, a wszystko wskazuje na to, że rosyjskie służby kierują w stronę Finlandii kolejnych migrantów – ostrzegł premier Finalandii Petteri Orpo. Jak podkreślił, służby rosyjskie nie interweniują i nie próbują się przeciwstawić zjawisku napływu nielegalnych imigrantów z krajów trzecich, tj. Bliskiego Wschodu i Afryki. - Wręcz przeciwnie, wspomagają takie działania - dodał.

Od początku sierpnia około 700 osób migrantów dostało się do Finlandii przez Rosję bez posiadania wiz do Strefy Schengen - podkreśliła agencja AFP. Orpo nazwał działania Kremla „instrumentalizacją migracji” i "próbą wpłynięcia na sytuację wewnętrzną i bezpieczeństwo granic w Finlandii i UE”.

Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa odrzuciła zarzuty rządu w Helsinkach. - Fińskie władze zaczynają wymyślać niezdarne wymówki, podgrzewając nastroje rusofobiczne - stwierdziła. Stosunki Finlandii z Rosją pogorszyły się po inwazji Kremla na Ukrainę, co skłoniło rząd w Helsinkach do przystąpienia w kwietniu do NATO.

Źródło: Radio ZET/PAP