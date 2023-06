Nie żyje 28-letnia wiceprezeska banku. "Wypadła z okna"

Kristina Bajkowa miała 23 czerwca wyskoczyć z 11. piętra swojego mieszkania przy Bulwarze Chodyńskiego w Moskwie, ale poinformowano o tym prawie tydzień później. Jak relacjonują rosyjskie media, kobieta wieczór spędzała w towarzystwie 34-letniego Andrieja, którego poznała około trzy tygodnie wcześniej.

Portal msk1.ru pisze, że piła z nim drinki, później dołączyli do nich inni znajomi, którzy chcieli wspólnie wyjść do klubu, ale Kristina i Andriej odmówili. Po wyjściu 28-latka wyszła do innego pokoju. “Wróciła po dłuższym czasie cała we łzach. Rzuciła się na kolana Andrieja, a potem w stronę otwartego okna” - czytamy na rosyjskim portalu.

Kristina Bajkowa nie żyje

Była godz. 3 w nocy, gdy kobieta weszła na parapet. Jej towarzysz próbował namówić ją do powrotu, ale go nie posłuchała. Spadła z 11. piętra. Msk1.ru informuje, że Andriej wszystko nagrał.

Mężczyzna wezwał pogotowie, ale 28-latki nie udało się uratować. “Śmierć nastąpiła w wyniku odniesionych obrażeń” - podały służby.

Z kolei rosyjski portal 112 donosi, że młoda kobieta brała leki hormonalne. “Jej stan emocjonalny był nieprzewidywalny” - stwierdzono. Informacje te nie zostały jednak w żaden sposób potwierdzone. Policja przekazała, że prowadzi śledztwo ws. śmierci 28-letniej kobiety.

Media przypominają, że po rosyjskiej inwazji na Ukrainę zmarło już kilku rosyjskich oligarchów, a okoliczności ich śmierci nie są do końca jasne. We wrześniu 2022 roku wiceprezes giganta naftowego Łukoil, 64-letni Rawił Maganow, nie przeżył upadku z okna wypadł z okna Centralnego Szpitala Klinicznego w Moskwie. Wcześniej krytykował inwazję na Ukrainę.

Natomiast w kwietniu tego roku 49-letni Igor Szurko, zastępca dyrektora generalnego i główny inżynier spółki energetycznej Jakutskenergo, został znaleziony martwy w areszcie śledczym w Jakucku. Szurko został aresztowany w sprawie dotyczącej korupcji. Nie przyznawał się do winy.

