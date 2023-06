Nietypowe zachowanie Putina. W sieci huczy. Zastąpił go sobowtór?

Władimir Putin udał się w środę 28 czerwca do Dagestanu, gdzie spotkał się z prezydentem tej republiki Siergiejem Mielikowem. Zdjęcia, a nawet nagranie z oficjalnej wizyty Putina w tej republice zamieścił oficjalny kanał Kremla na Telegramie.

Widać na nim dyktatora w obstawie, który podchodzi do kilku kobiet, emocjonalnie reagujących na jego obecność. Putin ma chwytać je za ręce i pozować do zdjęć. To zachowanie nie umknęło uwadze internautów. Zadziwia wielu, zwłaszcza że włodarz Kremla przywykł do trzymania dystansu podczas wystąpień publicznych i zaostrzonych środków bezpieczeństwa.

Nietypowe zachowanie Putina. Zastąpił go sobowtór?

Pojawiają się wręcz liczne dywagacje, czy w Dagestanie - niespokojnym regionie na południu Rosji - nie pojawił się jeden z sobowtórów Putina. Zestawiono nawet dwa zdjęcia Putina – pracującego na Kremlu i tego, którego filmowano w Dagestanie. Oba kadry ma różnić zaledwie 10 godzin. Internauci podkreślają istotne różnice na twarzy "obu Putinów".

"Takie działania wydają się dość dziwne, biorąc pod uwagę fakt, że Putin organizuje spotkania z gośćmi na Kremlu po dwutygodniowej kwarantannie, zawsze trzymając ich w dużej odległości i sadzając po przeciwnej stronie wielometrowego stołu" – dowodzi ukraiński „Kyiv Post”.

O tym, że Władimir Putin ma sobowtórów, którzy zastępują go w czasie oficjalnych wystąpień, mówi się już od dłuższego czasu. Przekonany o tym, jest kilku zmienników Putina, jest Kyryło Budanow, szef wywiadu wojskowego Ukrainy. W marcu 2023 roku wskazywał, że to nie prawdziwy Putin pojawił się w okupowanym Mariupolu.

RadioZET.pl/Twitter/Kreml Telegram