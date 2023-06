Krwawa noc w Ukrainie. Rosjanie znów zaatakowali Kijów

Rosjanie po raz kolejny zaatakowali Kijów w czasie toczącej się wojny w Ukrainie. Minionej doby agresorzy uderzyli też w Chersoń i okolice tego miasta.

Rosja wzięła na cel budynki mieszkalne, przedsiębiorstwo transportowe w Chersoniu, a także m.in. obiekt handlowy w Berysławiu. "Wśród sześciorga osób rannych jest jedno dziecko" - przekazał na Telegramie szef władz regionu chersońskiego Ołeksandr Prokudin.

Rosja zaatakowała Kijów i Chersoń. Krwawa noc w Ukrainie

W Kijowie natomiast odłamki rosyjsiego pocisku zabiły dwóch mieszkańców 24-piętrowego budynku. Później pojawiły się doniesienia o trzeciej ofierze śmiertelnej. Obecnie wiadomo o ośmiu rannych. "Służby ratunkowe uratowały 24 osób" - poinformowała agencja Interfax-Ukraina za szefem MSW Ukrainy Ihorem Kłymenką.

Zachodnia część obwodu chersońskiego, położona na prawym (zachodnim) brzegu Dniepru, w tym Chersoń, została wyzwolona przez ukraińskie wojska w listopadzie 2022 roku. Ziemie leżące po wschodniej stronie rzeki znajdują się pod rosyjską okupacją.

Już kilka dni po wycofaniu się z Chersonia najeźdźcy zaczęli ostrzeliwać to miasto i jego okolice ze stanowisk artyleryjskich rozmieszczonych po drugiej stronie Dniepru. W wyniku tych działań wroga regularnie giną cywile. Jedno z najtragiczniejszych takich zdarzeń miało miejsce 3 maja, gdy Rosjanie zabili na Chersońszczyźnie 23 osoby i ranili 46, w tym dwoje dzieci. 6 czerwca Rosjanie zdecydowali o wysadzeniu tamy w Nowej Kachowce, co doprowadziło do powodzi w miejscowościach w dorzeczu Dniepru.

RadioZET.pl/Telegram