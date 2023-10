Łukaszenka chce odszkodowania od Rosji. "Nie musimy tego ukrywać"

Alaksandr Łukaszenka domaga się od Rosji odszkodowania. Chodzi o Ostrowiecką Elektrownię Jądrową, która ma powstać na terytorium Białorusi - dokładnie w obwodzie grodzieńskim, blisko granicy z Litwą. Okazuje się, że termin uruchomienia obiektu nieco się opóźni, a na biurko dyktatora trafił już stosowny raport, zawierający te informacje.

Łukaszenka chce odszkodowania od Rosji. Chodzi o elektrownię jądrową

Zdaniem prezydenta Białorusi winna jest temu Moskwa. - Trochę zmieniły się terminy uruchomienia elektrowni atomowej ze względu na stronę rosyjską. Oczywiście na podstawie umowy zwróciliśmy się do nich w kwestii odszkodowań. [...] Nie musimy tego ukrywać. To nic nadzwyczajnego - powiedział we wtorek, cytowany przez portal Ukraińska Prawda.

- Nie powinniśmy oczywiście niepotrzebnie obciążać Rosjan. Prądu mieliśmy i nadal mamy dość, ale umowa to umowa - podkreślił Łukaszenka. Dodał, że Mińsk otrzymał już propozycję zadośćuczynienia - pięcioletnią gwarancję oraz korzystny taryfikator sprzedaży paliwa jądrowego.

Odpowiedzialna za budowę elektrowni jest rosyjska spółka Rosatom. Z kolei koszty całego przedsięwzięcia to równowartość ok. 10 miliardów dolarów, na co Białoruś zaciągnęła w Rosji kredyt. Sam obiekt miał powstać już w 2020 roku, ale jak przypomniał polsatnews.pl, "dopiero w maju 2023 ruszyły prace przy drugim bloku energetycznym".

Rosatom odpowiada prezydentowi Białorusi

Strona rosyjska skomentowała już wystąpienie Łukaszenki. "Biorąc pod uwagę złożoność i cykl życia projektu, normalną praktyką jest dla nas wychodzenie naprzeciw klientom na poszczególnych stanowiskach na wzajemnie korzystnych warunkach" - napisano w oświadczeniu, które wydał Rosatom.

"Biorąc pod uwagę istniejące relacje zaufania z naszym białoruskim klientem, nie komentujemy komercyjnego elementu projektu" - czytamy. Podkreślono również, że budowa nie gdy nie była "przyspieszana" w trosce "o zapewnienie bezpieczeństwa" i "dotrzymywanie się wymaganych procedur".

Źródło: RadioZET/Ukraińska Prawda/polsatnews.pl