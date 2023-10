Polak, który służy w ukraińskiej armii: to także nasza wojna

Maciej Bednarski od początku pełnoskalowej inwazji Rosji pomagał jako wolontariusz. Gdy tylko Ukraina pozwoliła Polakom wstępować nie tylko do międzynarodowego batalionu, ale ido regularnej armii - zaciągnął się do wojska.

- Jestem młodszym sierżantem sił zbrojnych Ukrainy. Służę w 53. Brygadzie w piechocie zmotoryzowanej. Gdy przyszły zdjęcia z Buczy i Irpienia, podjąłem decyzję o wstąpieniu do ukraińskiej armii. Nie chciałem, żeby to znowu się powtórzyło - mówił Radiu ZET.

Wojna w Ukrainie. Polski żołnierz walczy w Donbasie

Półtora roku temu pracował w porcie w Gdyni. - Byłem żołnierzem w latach 90., miałem prawie 30 lat przerwy. Ale pewne rzeczy zostają we krwi - wspominał.

Teraz Maciej podpisał 3-letni kontrakt z ukraińską armią by, jak mówi, walczyć także o polską wolność. - Mnie to strasznie wk*****, jak widzę komentarze w Polsce, że to "nie nasza wojna". To jest nasza wojna, może nie toczy się na naszych granicach, ale co by było gdyby? - komentował Bednarski.

Jednostka Polaka walczy w Awdijiwce w Donbasie - tak blisko frontu, jak to tylko możliwe. - Mam do czynienia z bandytami z Rosji na 100-150 metrów. Jestem jedynym Polakiem w oddziale - dodał.